خبير: هكذا أحبطت روسيا الهجمة الإسرائيلية على سوريا

قال المحلل السياسي اللبناني، نضال سعيد السبع، إن اعتراض الطيران الحربي الروسي للمقاتلات الإسرائيلية شمالي لبنان، مؤشر على أن الأوضاع في سوريا دخلت الآن مرحلة حرب الاستنزاف.

وأضاف السبع، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، أن هذه العملية تعطي دلالة قوية على الرفض الروسي لاستهداف سوريا من قبل إسرائيل، وهذا مؤشر على فشل جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقناع الجانب الروسي بحرية التحرك العسكري الإسرائيلي في الأجواء السورية واستهداف القواعد السورية.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن السر الذي يقف خلف استهداف سوريا من الأجواء اللبنانية هو تضاريس الجبال اللبنانية المرتفعة من جهة بعلبك، والتي تمنع الأرصاد الأرضية السورية من كشف الطائرات الإسرائيلية.

وتابع: "قواعد الرصد السورية كانت قبل الانسحاب السوري من لبنان منصوبة في منطقة ضهر البيدر، وهي التي كانت تحمي العاصمة دمشق من أي استهداف إسرائيلي، ولكن بعد انسحاب الجيش العربي السوري في 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أجبرت سوريا على تفكيك المنظومة الدفاعية المتركزة في الجبال اللبنانية، والتي كنت توفر الحماية للعاصمة دمشق".

ولفت السبع إلى أن تحليق الطائرات الإسرائيلية في مدينة طرابلس شمال لبنان، جاء بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "تعمل على منع نقل الأسلحة إلى لبنان أو تصنيعها هناك"، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على عرقلة التقدم العسكري السوري، وإجبار سوريا على تأخير فتح معركة درعا، تحت حجة ضرب التمركز الإيراني ومنع نقل الأسلحة الإيرانية للجانب السوري.

وأشار إلى أن مقاتلات روسية أرغمت طائرتين من سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "إفـ16" في شمال لبنان، على مغادرة المجال الجوي اللبناني، عندما حاولت استهداف حمص من الأجواء اللبنانية، حيث تحركت المقاتلات "سو 34" الروسية من قاعدة "حميميم" باتجاه شمال لبنان، لإبعاد الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي دخلت الأجواء اللبنانية فوق مدينة طرابلس من أجل استهداف سوريا.

وأكد السبع أن موسكو أمام خيارين، الأول هو تسليم الحكومة السورية المنظومة الدفاعية "إس 300"، وبالتالي تدافع الحكومة السورية عن أجوائها وقواعدها العسكرية، أو أن تعترض بنفسها الطائرات الإسرائيلية، وهذا ما حدث أمس.

وأوضح أن روسيا لن تسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء في سوريا وتأخير الحرب على الإرهاب، لأن القناعة الراسخة في موسكو تفيد بأن استهداف الجيش العربي السوري يخدم القوى المتطرفة من "داعش" إلى جبهة النصرة والقاعدة، وهذا ما لن تسمح به موسكو بأي حال من الأحوال.