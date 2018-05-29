مندوب واشنطن: ترؤس سوريا لمؤتمر نزع السلاح "عرض مسرحي"

جنيف، سبوتنيك. وقال وود، للصحفيين قبيل انعقاد المجلس: "رئاسة سوريا لمؤتمر نزع السلاح، عرض مسرحي. ليست هذه رئاسة طبيعية. الولايات المتحدة على الأقل، لن تعتبره على هذا النحو ".
وأضاف:
هذا يوم حزين بالفعل لمؤتمر نزع السلاح.
وأشار المندوب الأميركي الدائم إلى أن الولايات المتحدة ستعارض رئاسة سوريا في مؤتمر نزع السلاح، ونتوقع أن تفعل الدول الأخرى الشيء ذاته.
وأصبحت سوريا رئيسة لمؤتمر نزع السلاح لمدة شهر واحد.
يذكر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الدائم المتعدد الأطراف الوحيد للمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقات نزع السلاح. ويتكون أعضاء مؤتمر نزع السلاح من 65 دولة، بما في ذلك جميع الدول التي لديها قدرات نووية عسكرية، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق.
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