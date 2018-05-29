مندوب واشنطن: ترؤس سوريا لمؤتمر نزع السلاح "عرض مسرحي"

أعلن المندوب الأمريكي لدى مؤتمر نزع الأسلحة، روبرت وود، اليوم الثلاثاء، أن ترؤس سوريا لمؤتمر نزع السلاح هو عرض مسرحي، وأن الولايات المتحدة ستغادر الاجتماع في لحظة محددة.

جنيف، سبوتنيك. وقال وود، للصحفيين قبيل انعقاد المجلس: "رئاسة سوريا لمؤتمر نزع السلاح، عرض مسرحي. ليست هذه رئاسة طبيعية. الولايات المتحدة على الأقل، لن تعتبره على هذا النحو ".

وأضاف:

هذا يوم حزين بالفعل لمؤتمر نزع السلاح.

وأشار المندوب الأميركي الدائم إلى أن الولايات المتحدة ستعارض رئاسة سوريا في مؤتمر نزع السلاح، ونتوقع أن تفعل الدول الأخرى الشيء ذاته.

وأصبحت سوريا رئيسة لمؤتمر نزع السلاح لمدة شهر واحد.

© AFP 2018 / Mark Ralston أمريكا تعتزم الانسحاب اعتراضا على رئاسة سوريا مؤتمر نزع السلاح

واحتجت حكومات غربية على تولي سوريا الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح وطالبت بمنعها من رئاسته، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع أن يغير قانون التناوب.

يذكر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الدائم المتعدد الأطراف الوحيد للمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقات نزع السلاح. ويتكون أعضاء مؤتمر نزع السلاح من 65 دولة، بما في ذلك جميع الدول التي لديها قدرات نووية عسكرية، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق.