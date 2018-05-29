قصف جوي إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

وقال أدرعي على حسابه بموقع تويتر: "في هذه الساعة ينشط جيش الدفاع في قطاع غزة. الانفجارات التي تسمع الان ناجمة عن هذه النشاطات. مزيد من التفاصيل لاحقًا"

#عاجل في هذه الساعة ينشط #جيش_الدفاع في قطاع #غزة. الانفجارات التي تسمع الان ناجمة عن هذه النشاطات. مزيد من التفاصيل لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2018

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد، منذ أقل من ساعة، بالرد بقوة على الصواريخ التي أطلقت صباح اليوم على مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع تويتر: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة. جيش الدفاع سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

#عاجل في هذه الساعة ينشط #جيش_الدفاع في قطاع #غزة. الانفجارات التي تسمع الان ناجمة عن هذه النشاطات. مزيد من التفاصيل لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2018

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت للمرة الثالثة خلال اليوم في محيط غزة، محذرة من قصف محتمل من داخل القطاع.