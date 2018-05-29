السفير العراقي لدى روسيا: انتخاب 232 نائبا جديدا في البرلمان العراقي "خطوة حقيقية للتغيير"

صرح السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الثلاثاء، أن الشعب العراقي انتخب 232 نائبا جديدا وهذا يشير لرغبته في التغيير.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير العراقي، خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": " الانتخابات خطوة جيدة والشعب اختار وفقا لنتائج الانتخابات 232 نائبا جديدا في البرلمان العراقي ويشكل 70.5 بالمئة من عدد المقاعد البرلمانية البالغة 329 فقط 29 بالمئة تم إعادة انتخابهم وهذا يشير إلى رغبة حقيقية من قبل الشعب العراقي للتغيير "

وأضاف العذاري، أن:

الانتخابات التي جرت في العراق يوم 12 أيار / مايو 2018، هي خطوة مهمة بالنسبة للعراق والعراقيين لأول انتخابات تجري بعد تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي وهي أيضا انتخابات برلمانية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2012 ورابع انتخابات بعد سقوط النظام الديكتاتوري سنة 2003 نسبة المشاركة 44.52 بالمئة وأقل بـ 17.48 بالمئة من الانتخابات 2014.

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وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الحالي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد.

وتصدر تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بقيادة هادي العامري في المرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا.