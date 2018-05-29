تسجيل
13:34 29 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    العراق.. مواطنون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية بمدينة النجف

    السفير العراقي لدى روسيا: انتخاب 232 نائبا جديدا في البرلمان العراقي "خطوة حقيقية للتغيير"

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الثلاثاء، أن الشعب العراقي انتخب 232 نائبا جديدا وهذا يشير لرغبته في التغيير.

    موسكو — سبوتنيك. وقال السفير العراقي، خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": " الانتخابات خطوة جيدة والشعب اختار وفقا لنتائج الانتخابات 232 نائبا جديدا في البرلمان العراقي ويشكل 70.5 بالمئة من عدد المقاعد البرلمانية البالغة 329 فقط 29 بالمئة تم إعادة انتخابهم وهذا يشير إلى رغبة حقيقية من قبل الشعب العراقي للتغيير "

    وأضاف العذاري، أن:

    الانتخابات التي جرت في العراق يوم 12 أيار / مايو 2018، هي خطوة مهمة بالنسبة للعراق والعراقيين لأول انتخابات تجري بعد تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي وهي أيضا انتخابات برلمانية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2012 ورابع انتخابات بعد سقوط النظام الديكتاتوري سنة 2003 نسبة المشاركة 44.52 بالمئة وأقل بـ 17.48 بالمئة من الانتخابات 2014.

    مقتدى الصدر
    © AP Photo /
    مقتدى الصدر يوجه رسالة عاجلة لإيران ويهاجم أمريكا
    وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الحالي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد.

    وتصدر تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بقيادة هادي العامري في المرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا.

     

    انظر أيضا:

    السفير العراقي لدى موسكو: العراق لم يقرر بعد شراء منظومات "إس-400"
    هل تلغى نتائج انتخابات العراق... وثيقة سرية تشكك في النتائج
    برلمان العراق يدعو لإلغاء تصويت المغتربين في الانتخابات وإعادة الفرز يدويا
    اختباء البغدادي... إيران تكشف خطة أمريكية لتكرار سيناريو العراق في دولتين
    توقيع اتفاق حول مشروع خط غاز بين كردستان العراق و"روس نفط"
    مصدر: هذه الكتل مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق
    قاسمي: ما يشاع أن "سائرون" تحاول إخراج إيران من العراق أمر غير صحيح
    رئيس ائتلاف "سائرون": نسعى للتحالف مع الشخصيات الوطنية العراقية ونبتعد عن النهج الطائفي
    العبادي يهنئ الصدر على فوز تحالف "سائرون" في الانتخابات
    تحالف "سائرون" يتصدر انتخابات العراق، السفارة الأمريكية في القدس رسميا، شروط إيران للبقاء في الاتفاق النووي
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات العراقية, الصدر, الانتخابات البرلمانية, مقتدى الصدر, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونينا يلتسينا، زوجة الرئيس الأول لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين
    المثالي اللبق... ورود من رئيس روسيا
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك