الجبوري يكشف عن رسالة خطيرة موجهة للساسة العراقيين

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، البحث في كيفية تصويب الأخطاء الفادحة التي شابت العملية الانتخابية ووضع الأمور في نصابها، على أن تتضافر جهود الدولة السيادية والرقابية في وضع العملية الانتخابية على الطريق الأسلم الذي يحقق لممثلي الشعب المنتخبين القدرة الكاملة على أداء مهمتهم التشريعية والرقابية.

وتابع الجبوري، في كلمته أمام الجلسة الاستثنائية اليوم الثلاثاء، 29مايو/ أيار، "إننا ندعو السلطات القضائية وحسب اختصاصها وشخص المدعي العام من خلال وظيفته الدستورية ومؤسسة النزاهة التي تلعب الدور الذي يفرضه الدستور و يتطلبه الصالح، ندعوهم جميعا للحفاظ على المسار الديمقراطي ويتحمل الجميع المسألة القانونية على أتم وجه وأكمل صورة".

© Sputnik . Sergey Mamontov الجبوري يكشف مخالفات العملية الانتخابية في الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي

وأكد رئيس البرلمان، أن عزوف الشعب العراقي عن ممارسة الحق الانتخابي هو بمثابة رسالة واضحة وصريحة، لا تقبل التأويل ولا يمكن تبريرها في إطار التخلي المجرد عن هذا الحق دون سبب، بل من المهم البحث في أسباب ما جرى وفهم الرسالة العميقة التي أراد الشعب العراقي إيصالها إلى الطبقة السياسية، والعمل على تصحيح المسار بما ينسجم وطموحات الشعب العراقي، والذي ضحى وأعطى كثيرا في مسيرة الـ15 عاما الماضية، وهذه الدعوة ليست متعلقة حصرا بإرجاع حق شخصي أو حزبي لهذا الطرف أو ذاك، بل هى تحقيق عادل لمبدأ الديمقراطية والذي قبلنا جميعا به.

ولفت الجبوري، إلى أن تلك الانتخابات سيتم بناء مستقبل العراق عليها والخشية من أن يقوم هذا البناء على أسس متأرجحة شابتها أخطاء كثيرة من الممكن استدراكها الآن، وستكون آثار تركها خطيرة، علما بأن من تسببوا في تلك الأخطاء يمكن معرفتهم الآن.