المركز الثقافي الروسي يحتفل بمشاركة مصر في كأس العالم

وقال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي، إن برنامج الاحتفالية يتضمن معرض رسومات الكاريكاتير، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، حيث يشتمل على رسومات لفنانين روس ومصريين حول كرة القدم والمنتخب المصري، وذلك بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأكد شريف جاد، على أن عودة الفنانة رانيا يحيي لمسرح المركز الثقافي الروسي، تأتي بعد غياب سنوات، وجاءت عودتها في إطار الاحتفال بالمنتخب المصري، والذكرى الــ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتا إلى توجيه الدعوة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم وممثلي وزارة الشباب والرياضة.
وتختتم الأمسية بمؤتمر صحفي يتحدث فيه أليكسي تيفانيان وطارق رضوان رئيس الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع عن مبادرة البيت الروسي للمشجع المصري.
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