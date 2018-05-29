المركز الثقافي الروسي يحتفل بمشاركة مصر في كأس العالم

ينظم المركز الثقافي الروسي، برئاسة أليكسي تيفانيان، والجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، برئاسة طارق رضوان أُمسية فنية، مساء الخميس 31 مايو/ أيار الجاري، على مسرح تشايكوفسكي احتفالا بمشاركة مصر في كأس العالم.

وقال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي، إن برنامج الاحتفالية يتضمن معرض رسومات الكاريكاتير، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، حيث يشتمل على رسومات لفنانين روس ومصريين حول كرة القدم والمنتخب المصري، وذلك بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الملعب التدريبي لمنتخب مصر في كأس العالم مجهز بأحدث المعدات

وحسب جاد، فقد حاز محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، على نصيب الأسد في هذه الرسوم، لافتا إلى أن هناك احتفالية موسيقية للفنانة رانيا يحيي عازفة الفلوت، وبمشاركة أطفالها "يحيي وفريدة"، حيث تقدم مقطوعات شرقية وغربية ومقطوعات موسيقية للموسيقيين الروس "تشايكوفسكي" و "رحمانينوف" ، كما تعزف للمنتخب المصري موسيقى "الفرحة الليلة" للمطرب المصري عمرو دياب.

وأكد شريف جاد، على أن عودة الفنانة رانيا يحيي لمسرح المركز الثقافي الروسي، تأتي بعد غياب سنوات، وجاءت عودتها في إطار الاحتفال بالمنتخب المصري، والذكرى الــ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتا إلى توجيه الدعوة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم وممثلي وزارة الشباب والرياضة.

وتختتم الأمسية بمؤتمر صحفي يتحدث فيه أليكسي تيفانيان وطارق رضوان رئيس الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع عن مبادرة البيت الروسي للمشجع المصري.