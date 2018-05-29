مصدر لـ"سبوتنيك": بوادر اتفاق في الجنوب السوري والمعارضة ستسلم سلاحها الثقيل

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الثلاثي الروسي الأمريكي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا قد يعقد خلال أسبوع.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "يجب أن يعقد هذا اللقاء في أقرب وقت. أعتقد أنه في غضون أسبوع كحد أقصى".

وأضاف: "روسيا وأمريكا والأردن، يريدون تسليم المنطقة على أساس اتفاق للشرطة العسكرية الروسية مثلما كان في طريق حمص — حماة. يجب تأمين عدم دخول المسلحين ولا إيران إلى المنطقة. يريدون تسليمها لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية مع تواجد المعارضة المحلية. وفي نفس الوقت، ستسلم المعارضة كافة الأسلحة الثقيلة لروسيا، وستبقي لديها الأسلحة الخفيفة فقط".

وتابع المتحدث: "ستسلم المعارضة كل مدفعيتها الثقيلة لروسيا. وعلى هذا الأساس ستدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، قد عبر عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا.

وصرح لافروف "أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية".

وأضاف "في حال توصلوا إلى النتيجة، فأنا آمل أن يتم تنفيذ ذلك".

كما يرى لافروف ضرورة تواجد القوات الحكومية فقد على الحدود الجنوبية لسوريا.

وأشار إلى أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا كان ينص بداية على سحب جميع القوات غير السورية من هذا الجزء من البلاد.

وقال لافروف إن جماعات إرهابية، مرتبطة بـ"داعش" نشطت في منطقة التنف السورية، الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود الكثير من الأدلة على حدوث أمور غريبة في التنف، فمن الناحية العسكرية، لا تملك هذه المنطقة أهمية تذكر لتنظيم عمليات مكافحة الإرهاب.