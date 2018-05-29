قادة ليبيا يتفقون على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل

اتفق قادة ليبيا، اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

باريس- سبوتنيك وقال بيان مشترك، صادر عن اجتماع باريس، إن الوفود الأربعة أكدوا التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر.

© AP Photo / أبو الغيط يتوجه إلي باريس للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا

وأوضح البيان "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".

وذكر البيان الختامي أن "الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة".

كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.

وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.