"أنصار الله" تطلق 6 صواريخ باليستية على مواقع التحالف العربي

أطلق أنصار الله "الحوثيون" صواريخا باليستية على مواقع للتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، فيما أكد مصدر بالجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي اعتراض الصواريخ الستة وتفجيرها.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، إن القوة الصاروخية استهدفت معسكرات لمن وصفتهم بـ"الغزاة والمرتزقة" في الساحل الغربي.

وأفاد مصدر في ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، لوكالة " سبوتنيك "، أن "أنصار الله" أطلقوا 6 صواريخ باليستية دفعة واحدة على معسكرات للتحالف ، والقوات الحكومية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وأكد أن بطارية الباتريوت التابعة للتحالف اعترضت الصواريخ الستة وفجرتها قبل وصولها لأهدافها.

وتعلن "أنصار الله"، من حين لآخر، إطلاق صواريخ باليستية باتجاه مواقع قوات الرئيس هادي وأهداف داخل السعودية، ردا على عمليات برية وجوية وبحرية يقوم بها التحالف العسكري العربي، الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس / آذار 2015 ضد مواقع أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.



