السراج: دعوت في اجتماع باريس لوقف الاقتتال وتحديدا في درنة واللجوء للحوار

باريس — سبوتنيك. وقال السراج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة "دعوت في اجتماع اليوم لوقف الاقتتال واللجوء للحوار ووقف القتال في مدينة درنة".
واتفق قادة ليبيا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وقال بيان مشترك، صادر عن اجتماع باريس، إن الوفود الأربعة أكدوا التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر. وأوضح "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".
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