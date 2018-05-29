السراج: دعوت في اجتماع باريس لوقف الاقتتال وتحديدا في درنة واللجوء للحوار

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أنه دعا خلال اجتماع باريس حول ليبيا، اليوم الثلاثاء، 29 مايو/أيار، إلى وقف الاقتتال الداخلي في ليبيا واللجوء للحوار ووقف القتال في مدينة درنة، شرقي البلاد.

باريس — سبوتنيك. وقال السراج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة "دعوت في اجتماع اليوم لوقف الاقتتال واللجوء للحوار ووقف القتال في مدينة درنة".

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT ماكرون عن اجتماع باريس: لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا

وأضاف السراج: "أكدت رفضنا للإرهاب والتطرف، ويجب أن يتوحد الموقف الدولي تجاه ليبيا"، متابعا "تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية".

واتفق قادة ليبيا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وقال بيان مشترك، صادر عن اجتماع باريس، إن الوفود الأربعة أكدوا التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر. وأوضح "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".