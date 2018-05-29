ماكرون عن اجتماع باريس: لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا

باريس- سبوتنيك وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أبريل، "لأول مرة يحدث اجتماع من هذا النوع بحضور المسؤولين الليبيين، وهذا أمر ضروري للحل السياسي في ليبيا"، متابعا "لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا".
ولفت ماكرون إلى أن "الوضع في ليبيا هو مشكلة أمنية تتخطى هذا البلد"، موضحا "لا يمكننا أن نحل مكان السيادة الليبية، ونحن لدينا واجبات تجاه الشعب الليبي".
وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.
واتفق القادة ليبيا على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وأكد بيان مشترك على "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".
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