عودة الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان بعد إصلاح كيبل ضوئي

كشف المدير العام للشركة السورية للاتصالات، بكر بكر، عن الانتهاء من عملية إصلاح أحد الكوابل الضوئية التي تربط الشبكتين السورية واللبنانية إثر انقطاعه أمس بسبب السيول الجارفة التي ضربت أحد مقاطعه.

وأكد بكر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن عمليات الإصلاح انتهت منذ أقل من ساعة، مشيرا إلى أن القطع أصاب الكيبل عند منطقة معلولا بالقرب من الحدود اللبنانية شمال غربي دمشق.

© AFP 2018 / STEPHANE DE SAKUTIN انقطاع الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان

وبين مدير عام الشركة أن الكيبل هو أحد الكابلات التي تربط شبكة الاتصالات السورية بالشبكة اللبنانية، وبانقطاعه، توقف التواصل مع قسم من الدارات المشتركة مع لبنان لتتوقف معها الاتصالات المتبادلة، في حين بقيت الاتصالات قائمة في مناطق أخرى.

وأسند بكر السبب إلى السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة ليل أمس بسبب الهطول المطري الغزير في وسط سورية، ليتسبب ذلك بانزياحات في التربة الجبلية التي جرفت معها أحد مقاطع الكيبل الضوئي هناك.

وكانت هيئة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو" أعلنت اليوم عبر حسابها على موقع "تويتر" عن تعذر الاتصال الهاتفي مع سورية بسبب عطل طرأ داخل الأراضي السورية ليلة أمس.