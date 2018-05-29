عودة الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان بعد إصلاح كيبل ضوئي

وأكد بكر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن عمليات الإصلاح انتهت منذ أقل من ساعة، مشيرا إلى أن القطع أصاب الكيبل عند منطقة معلولا بالقرب من الحدود اللبنانية شمال غربي دمشق.
وأسند بكر السبب إلى السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة ليل أمس بسبب الهطول المطري الغزير في وسط سورية، ليتسبب ذلك بانزياحات في التربة الجبلية التي جرفت معها أحد مقاطع الكيبل الضوئي هناك.
وكانت هيئة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو" أعلنت اليوم عبر حسابها على موقع "تويتر" عن تعذر الاتصال الهاتفي مع سورية بسبب عطل طرأ داخل الأراضي السورية ليلة أمس.
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