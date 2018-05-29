إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة

أصيب ثلاثة إسرائيليين، اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، إثر سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة أشكول بصحراء النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

القدس- سبوتنيك وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن "ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أشكول".

وأشار راديو الجيش إلى "إطلاق صافرات إنذار متتالية في مناطق واسعة وفي البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع".

הסלמה בדרום: שלושה פצועים ומספר נפגעי חרדה — גלצ (@GLZRadio) May 29, 2018

​وكانت سلسلة انفجارات دوت، صباح اليوم، في سماء قطاع غزة ناتجة عن اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لقذائف أطلقت من القطاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، فيما طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه "أغار، من خلال مقاتلات حربية وطائرات أخرى، على أكثر من 35 هدفا ارهابيا في 7 مواقع ارهابية تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الاسلامي الارهابيتين في قطاع غزة".