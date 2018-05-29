ماذا لو سيطر التحالف على ميناء الحديدة

قال الصحفي اليمني أكرم الحاج إن مدينة الحديدة أصبحت في مرمى نيران قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، مشيرا إلى أن السيطرة على مينائها، يهدف إلى تضييق الخناق على "أنصار الله" (الحوثيين)

جاء ذلك في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" الذي يذاع على أثير راديو "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، خلال تعليقه على تطورات الأوضاع في محيط مدينة الحديدة بعد إعلان التحالف قرب سيطرته على المدينة، وسط أنباء عن أن التحالف لديه تجهيزات لخوض معارك ما بعد الحديدة ضد "أنصار الله".

© AP Photo / Hani Mohammed ضابط يمني يوضح حقيقة اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة

وأكد الحاج أن احتدام المعارك في منطقة الحديدة سوف يؤثر سلبا على الأوضاع الإنسانية في اليمن.

من جهته قال عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" محمد البخيتي إن الأخبار، التي ينشرها التحالف عن وجود قواته على بعد 20 كم من الحديدة، غير صحيحة، مشيرا إلى أن ما حدث هو اختراق نتيجة توسيع أمريكا وإسرائيل مشاركتها العسكرية في الساحل الغربي بما يمثل تحديا جديدا قبل أن يتم التراجع عنه.

وتابع: "هذا أمر طبيعي في مثل هذه الأوضاع"، مشيرا إلى أن هذا أقصى ما يمكن للتحالف فعله".

وأكد البخيتي أن المقاومة مستمرة وأن النصر قادم لـ"أنصار الله"، وما يحصل الآن هو تصعيد فقط من قبل التحالف، وهو ليس جديدا.

وصرح البخيتي أن تحقيق السلام في اليمن مرهون بالقرار السياسي من المملكة العربية السعودية والإمارات فضلا عن الإدارة الأمريكية وكل هذه الأطراف تراهن حتى الآن على الحل العسكري، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يصب أصلا في صالح دول العدوان على حد قوله.