ضباط يسكبون الماء على رأس ولي العهد الأردني... ومواطنون يعلقون (فيديو)

نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مقطعا مصورا يظهر فيه مجموعة من الضباط الأردنيين يسبكون الماء عليه بعد ترجله من مروحية عسكرية.

وعلق ولي العهد على المقطع الذي نشره على حسابه في "انستغرام"، بأن المقطع المصور "بعد أول رحلة طيران منفردة بالمروحية… واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين".

وحاز المقطع الذي نشره الأمير مساء أمس، على إعجاب الكثير، خاصة المواطنيين الأردنيين، الذين أكدوا على أن نشر ولي العهد لهذا المقطع هو "دليل لتواضع الأسرة الهاشمية" الحاكمة في الأردن.

ونشر المقطع كذلك على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب الكثير.

ورش المياه هو تقليد معروف في كافة مطارات العالم كاحتفال بمناسبة ما حدث في المطار، كوصول طائرة لأول مرة لهذا المطار، أو في حالة تقاعد كبار الطيارين أو كبار المراقبين الجويين.