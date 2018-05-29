وزير الخارجية السوادني: السيسي يلتقي البشير في الخرطوم أكتوبر المقبل

قال وزير الخارجية السوادني، الدرديري محمد أحمد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم، في أكتوبر المقبل.

وذكر الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، أن السيسي سيلتقي بنظيره السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم خلال الزيارة.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly بعد لقائه بالبشير... وزير خارجية السودان يتوجه لمصر والسعودية

وتابع الوزير: "اتفقنا على تفادى أي أزمات بسبب التناول الإعلامي السلبي بين البلدين".

وأضاف "حظيت بمقابلة مع الرئيس السيسي الذي أصدر توجيهات واضحة بأن تكون العلاقة بين البلدين محكومة بضوابط وأسس تعود لمرجعية شعبية".

وتابع "فيما يخص الأزمة الأخيرة بسبب التناول الإعلامي السلبي، اتفقنا ألا يتكرر، وتحدثنا عن أهمية إطلاع الشعبين بما يدور في اللقاءات على كل المستويات بغية تصحيح أي أخطاء وتفادي أي أزمات بسبب التناول الإعلامي السلبي".

وأضاف "نقلت تحيات البشير وحرصه على زيارة السيسي إلى الخرطوم في أكتوبر المقبل لعقد قمة ثنائية مع البشير"، موضحا أن "زيارة السيسي للسودان في أكتوبر لعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، وهناك اتفاقات ستبرم، ولكن نحرص أكثر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل".

وكان الوزير السوداني قد بدأ جولة عربية، اليوم الثلاثاء، تشمل مصر والسعودية، وذلك عقب لقائه بالرئيس البشير، أمس الاثنين، بالقصر الرئاسي، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وهي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إلى القاهرة، منذ تعيينه في 15 مايو/ أيار الجاري، بديلا لإبراهيم غندور.