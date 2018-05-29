اليمن... "قوات هادي" تسيطر على جبل العويد الاستراتيجي

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مواقع استراتيجية من قبضة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، أن الجيش "سيطر على جبل العويد الاستراتيجي بمديرية مقبنة، المطل على وادي الجسر، وقرية حراز ومفرق العيار غرب مدينة تعز، عقب معارك عنيفة مع "أنصار الله".

وأضاف المصدر أن أهمية استعادة جبل العويد تكمن في كونه يجعل منطقة الأخلود في مقبنة تحت السيطرة النارية، ويمهد السيطرة على موقع الحصن.

واستعادت وحدات من الجيش اليمني، فجر الأحد الماضي، مواقع جديدة في مديرية مقبنة بعد معارك ‏عنيفة مع "الحوثيين".

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني حررت تلة دار قاسم وقرية الحجر في عزلة العبدله بمديرية مقبنة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع "الحوثيين"، مؤكدا أن عزلة العبدلة بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش".