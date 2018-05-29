الخارجية الروسية: نرحب بتسليم دمشق قائمة المرشحين إلى اللجنة الدستورية للأمم المتحدة

موسكو — سبوتنيك. ذكر بيان الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، أن موسكو تقدر بصورة كبيرة وترحب بتسليم دمشق للأمم المتحدة قائمة المرشحين إلى اللجنة الدستورية وتأمل بقيام المعارضة بخطوة مماثلة.
ولفت البيان إلى أن موسكو تأمل في أن يسلك ممثلو المعارضة السورية، إضافة إلى البلدان، التي تؤثر عليها، نهجا بناء وأن يثبتوا بالفعل الاستعداد للعمل لدفع العملية السياسية دون شروط مسبقة كما هو مذكور في القرار رقم 2254".
وذكر بيان لمكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، أمس الاثنين 28 مايو، أن الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفا أن الأمم المتحدة تجري بحثها بعناية.
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