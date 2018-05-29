"القسام" و"سرايا القدس": قصفنا المواقع العسكرية والمستوطنات بعشرات القذائف

أعلنت كل من "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف.

رام الله — سبوتنيك. أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) و"سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، بعشرات الصواريخ اليوم الثلاثاء، ردا على استهداف إسرائيل لمواقع "سرايا القدس" و"كتائب القسام" في غزة.

وذكر بيان مشترك صادر عن "كتائب القسام" و"سرايا القدس" "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء".

© AFP 2018 / Menahem KAHANA إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة

وأضاف البيان "وذلك ردا على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يوميا بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة".

ومع صباح اليوم الثلاثاء، دوت سلسلة انفجارات، في سماء قطاع غزة ناتجة عن اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لقذائف أطلقت من القطاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، فيما طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ.

بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن "كل مكان يطلق منه الإرهابيون النار من غزة باتجاه إسرائيل سيتحول إلى هدف شرعي للقصف".