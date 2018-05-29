مقتل 7 عناصر من "أنصار الله" بمعارك شرق البيضاء

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "مليشيا الحوثي حاولت يوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، شن هجوم على مواقع عسكرية في منطقة مفرق أعشار بجبهة ناطع شرق البيضاء".

وأكد مسؤولو الجيش اليمني "أن الجيش صد محاولة المليشيا وأجبر عناصرها على الفرار، بعد تكبيدها 7 قتلى وأسر عدد آخر من المهاجمين".

مضيفاً "مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع مليشيا الحوثي في جبل جهيد بمديرية ذي ناعم شمال غربي البيضاء، أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها بالإضافة إلى تدمير آليات بينها دبابة".

يذكر أن معارك تدور بين قوات الرئيس هادي ومسلحي أنصار الله في مديريات الملاجم والزاهر والقريشية وذي ناعم والسوادية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، في ظل تقدم للقوات الحكومية، وإعلانها سيطرتها على غالبية مديريتي ناطع ونعمان.