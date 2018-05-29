العراق: حديث عن تدخل خارجي في تشكيل الحكومة... والعبادي يلمح إلى دول الجوار

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء 29 مايو/أيار إن دول معينة تتدخل في الشأن العراقى، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بغداد —سبوتنيك. وأضاف العبادي أن "دول معينة، تتدخل في الشأن العراقي وتحديدا ما يخص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

© Sputnik . Nazek Mohammed هل تلغى نتائج انتخابات العراق... وثيقة سرية تشكك في النتائج

وأشار العبادي خلال مؤتمر صحفي له إلى "تدخل دول معينة لصالح هذه الكتلة أو تلك ليس إيجابيا"، داعيا الكتل السياسية إلى عدم عقد اجتماعات مع الدول.

وأكد العبادي أن العراقيين لديهم القدرة على حل أمورهم وتسييرها، واعتبر رئيس الوزراء "الانتخابات شأنا عراقيا".

وقال العبادي "دول الجوار تفضل مصلحتها على غيرها ومن يتصور أنها تفضل مصلحتنا على مصلحتها فإما أنه يعيش في غير مكان أو أن لديه أمر آخر، ولا يجوز أن نرهن مصالحنا بدول الجوار".

واستبعد العبادي أن يدخل العراق في حرب أهلية لو تم إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تجاوز مرحلة الخطر وليس هناك استعداد لأي جهة للدخول في حرب أهلية، وأنه كان على المفوضية ضبط عملها ومنع الخروقات والتجاوزات كي لا يحدث صراع، فواجب المفوضية هو الحفاظ على صوت المواطن وعدم ذهابه الى المكان الخطأ "، وذلك تعليقا على مفوضية الانتخابات العراقية.

وحذر العبادي من "الدخول في المجهول"، وقال "العملية السياسية مهمة ولا يجوز أن ندخل في الفراغ، مع عدم وجود مجلس نيابي جديد سيكون هناك فراغ دستوري في البلد، فالبلد يحتاج إلى ثلاث سلطات، وغياب إحدى السلطات الأساسية مع عدم وجود مخرج متفق عليه بشأن نتائج الانتخابات خطر على البلاد والدعوة لإلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح".