وزير إسرائيلي يهدد قادة حماس بالاغتيال

طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بضرورة عودة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة.

وفي مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية، قال أردان: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة الليلة".

© REUTERS / Mohammed Salem حماس تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن أي تصعيد قادم في غزة

واتهم الوزير قادة حركة حماس بالتصعيد، قائلا: "قادة حماس الذين نقول باستمرار إنهم مسؤولون عن قطاع غزة، يجب أن يخافوا على حياتهم".

وأوضح أردان الرد على "التنظيمات الفلسطينية في غزة، ستتصاعد وتيرته في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد التصعيد.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اشتباكات منذ فجر أمس الثلاثاء، قبل أن يقرر الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع هي الأضخم منذ عام 2014.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت إصابة خمسة إسرائيليين، بينهم ثلاثة جنود بسبب القذائف الفلسطينية.