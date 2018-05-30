وزير إسرائيلي يهدد قادة حماس بالاغتيال

وفي مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية، قال أردان: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة الليلة".
وأوضح أردان الرد على "التنظيمات الفلسطينية في غزة، ستتصاعد وتيرته في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد التصعيد.
وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اشتباكات منذ فجر أمس الثلاثاء، قبل أن يقرر الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع هي الأضخم منذ عام 2014.
يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت إصابة خمسة إسرائيليين، بينهم ثلاثة جنود بسبب القذائف الفلسطينية.
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