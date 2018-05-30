بالصور... أمير سعودي يرتدي الزي العسكري ويتوجه لليمن

قام الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد قوات التحالف، بزيارة تفقدية للوحدات العسكرية في منطقة العمليات التي يشرف عليها بالحد الجنوبي مع اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمن قائد العمليات المشتركة "الجهود التي يبذلها جنود الجيش اليمني والمقاومة الوطنية مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة لدحر جماعة أنصار الله".

وشدد ابن تركي على أن الهدف من العمليات هو تطهير المحافظات اليمنية من "الميليشيات الإرهابية الطائفية المدعومة من إيران ليعود اليمن إلى حضنه العربي والإقليمي بعيدا عن الأجندات الخارجية الفارسية".

سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز مع الوحدات في منطقة العمليات.#واس pic.twitter.com/f0HkL4SSLV — واس (@spagov) May 29, 2018

يذكر أن معارك تدور بين قوات الرئيس هادي ومسلحي أنصار الله في مديريات الملاجم والزاهر والقريشية وذي ناعم والسوادية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، في ظل تقدم للقوات الحكومية، وإعلانها سيطرتها على غالبية مديريتي ناطع ونعمان.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.