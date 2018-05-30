نائب رئيس مجلس النواب: على الأطراف الليبية الالتزام باتفاق باريس

بنغازي —سبوتنيك. وأشار الطاهر النويري إلى أن "التزام الأطراف داخليا والضغوط الدولية هو السبيل الوحيد لإنجاح الاتفاق الذي وقع اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بين الأطراف الليبية".
وتابع "إذا لم تلتزم الأطراف بهذا قد نكون أمام مشهد أكثر تعقيدا وهنا نكون أمام اختبار حقيقي للمجتمع الدولي حول مدى صدق تحركاته وموقفه هل هو موحد لدعم الاستقرار والمبادرة والضغط على المعرقلين أم لا زال منقسم وكلا يدعم أحد الأطراف النزاع داخليا".
واتفق قادة ليبيا أمس الثلاثاء 29 مايو/أيار، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وجاء في بيان مشترك صادر عن اجتماع باريس، أن الوفود الأربعة أكدت على التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر.
وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.
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