نائب رئيس مجلس النواب: على الأطراف الليبية الالتزام باتفاق باريس

بنغازي —سبوتنيك. وأشار الطاهر النويري إلى أن "التزام الأطراف داخليا والضغوط الدولية هو السبيل الوحيد لإنجاح الاتفاق الذي وقع اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بين الأطراف الليبية".

© REUTERS / POOL اجتماع باريس بشأن ليبيا يخرج باتفاق على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل

وأكد النويري أن "مؤتمر باريس يظل أمل إذا صدقت النوايا ممكن تحقيقه".وقال رئيس مجلس النواب الليبي أن "ما نخشاه أن يكون الصخيرات 2، وبالنهاية التزام الأطراف داخليا بتنفيذه وبالآجال المحددة والمتابعة والضغط دوليا تقريبا هو السبيل لإنجاحه".

وتابع "إذا لم تلتزم الأطراف بهذا قد نكون أمام مشهد أكثر تعقيدا وهنا نكون أمام اختبار حقيقي للمجتمع الدولي حول مدى صدق تحركاته وموقفه هل هو موحد لدعم الاستقرار والمبادرة والضغط على المعرقلين أم لا زال منقسم وكلا يدعم أحد الأطراف النزاع داخليا".

واتفق قادة ليبيا أمس الثلاثاء 29 مايو/أيار، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اجتماع باريس، أن الوفود الأربعة أكدت على التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر.

وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.