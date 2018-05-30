اليمن.. اغتيال قائد التدخل السريع في زنجبار بأبين

اغتال مسلحان يعتقد أنهما من تنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الأربعاء 30مايو/أيار، مسؤولا عسكريا يمنيا في محافظة أبين جنوبي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقا النار فجر اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، على قائد قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني في مديرية زنجبار، هود صالح وارد المارمي، أثناء توقفه بسيارته قرب سوق في الطريق الدائري وسط مدينة زنجبار".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تحبط زحفين لقوات هادي قبالة منفذ علب بعسير

وأشار إلى "أن المارمي سقط قتيلا على الفور جراء الهجوم، فيما لاذ المسلحان بالفرار".

وكانت قوات الحزام الأمني نفذت مطلع مارس الماضي بإسناد من قوات التحالف عملية "السيل الجارف" لتطهير مديرية المحفد في محافظة أبين من جيوب وأوكار لعناصر تنظيم القاعدة، تمكنت خلالها من دحر العناصر الإرهابية وقتل عدد منهم بينهم القيادي الملقب بأبو محسن باصبرين والقبض على عنصرين خطيرين في التنظيم.