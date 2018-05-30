19 غارة للتحالف على ثلاث محافظات يمنية تسفر عن قتيل

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف استهدف فجر اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، بغارة منطقة أتيس في مديرية كتاف، خلفت قتيلاً وأضراراً مادية.

© AFP 2018 / اليمن.. اغتيال قائد التدخل السريع في زنجبار بأبين

وأضاف " التحالف شن 7 غارات على مديرية باقم، ونفذ التحالف 4 غارات أخرى على منطقتي طخية و الجعملة في مديرية مجز، وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي".

وأشار المصدر إلى "تجدد قصف طيران التحالف على محافظة صنعاء وسط اليمن، حيث أغار على مديريتي بلاد الروس وبني مطر بغارتين".

لافتاً إلى "تعرض محافظة تعز جنوب غربي اليمن إلى 3 غارات للتحالف، استهدفت منطقتي حمير والبرح في مديرية مقبنة غرب المحافظة".

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.