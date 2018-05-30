محكمة سعودية تجبر جامعة محلية على دفع 25 مليون دولار لشركة ماليزية

أجبرت محكمة التنفيذ بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء 30 أيار/مايو، جامعة سعودية أهلية على تسديد مبلغ 92 مليون و566 ألف ريال (حوالي 25.4 مليون دولار أمريكي) لشركة ماليزية، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة بباريس.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "سبق الإلكترونية (المقربة من الحكومة السعودية)، جاء ذلك استناداً إلى نظام التنفيذ، وبناءً على المادة 11 من هذا النظام، وتماشياً مع اتفاقية نيويورك بهذا الخصوص.

© AP Photo / Jacquelyn Martin أكبر جامعة سعودية إسلامية تتخذ قرارا هو الأول في تاريخها

وأصدرت محكمة تنفيذ الرياض قراراً يقضي بإلزام "المنفذ ضدّه" (الجامعة السعودية الأهلية) بسداد ما عليها من حقوق، خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها بالحكم.

ويختص "قضاء التنفيذ" السعودي في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من محكمة التحكيم الدولي، مع التقيُّد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.