قائد ميداني لـ"سبوتنيك" ينفي أنباء حول تعرض موقع للجيش السوري لهجوم من "داعش"

نفى قائد عسكري ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 30 أيار/مايو، الأنباء التي تتحدث عن تعرض موقع للجيش السوري بريف حمص لهجوم من "داعش".

دمشق — سبوتنيك. وقال القائد العسكري: "لم يتعرض أي موقع للجيش السوري في ريف حمص لأي هجوم من قبل تنظيم "داعش" أو غيره، وهذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يعلن تطهير 1200 كم مربع من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

وأضاف القائد الميداني بأن "آخر هجوم وقع في ريف حمص كان الأسبوع الماضي، عندما تعرضت نقاط للجيش لهجوم تنظيم "داعش" في منطقة حميمة في أقصى الريف الشرقي لحمص، التي تبعد حوالي 160 كيلومتراً عن تدمر".

وفي 24 من أيار/مايو الجاري، أعلن مصدر عسكري سوري عن "تعرض بعض المواقع العسكرية بين البوكمال وحميمية لعدوان شنه طيران التحالف الأمريكي، بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم "داعش"، واقتصرت الأضرار على الماديات"..