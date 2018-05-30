وحدة المشاة التابعة لقوات حفظ السلام الإستونية تصل إلى لبنان

أعلنت هيئة الأركان العامة الإستونية، اليوم الأربعاء، عن وصول وحدة المشاة التابعة لقوات حفظ السلام الإستونية إلى مكان الخدمة جنوبي لبنان، في إطار عملية حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس الوحدة الإستونية، كريستجان ليمان، بحسب المكتب الصحفي لهيئة الأركان العامة الإستونية: "أنا متأكد من أن عسكريينا مستعدون بشكل جيد للبعثة، ومجهزون بمعدات وأسلحة وفرتها فنلندا، ما يبعث على الثقة، بأن الأشهر الستة المقبلة ستكون ناجحة".

© REUTERS / Ints Kalnins رئيسة إستونيا ستلتقي العسكريين الإستونيين في لبنان