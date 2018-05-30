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17:51 30 مايو/ أيار 2018
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    قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

    وحدة المشاة التابعة لقوات حفظ السلام الإستونية تصل إلى لبنان

    © AFP 2018 / Pacome PABANDJ
    العالم العربي
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    أعلنت هيئة الأركان العامة الإستونية، اليوم الأربعاء، عن وصول وحدة المشاة التابعة لقوات حفظ السلام الإستونية إلى مكان الخدمة جنوبي لبنان، في إطار عملية حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس الوحدة الإستونية، كريستجان ليمان، بحسب المكتب الصحفي لهيئة الأركان العامة الإستونية: "أنا متأكد من أن عسكريينا مستعدون بشكل جيد للبعثة، ومجهزون بمعدات وأسلحة وفرتها فنلندا، ما يبعث على الثقة، بأن الأشهر الستة المقبلة ستكون ناجحة".

    رئيسة إستونيا
    © REUTERS / Ints Kalnins
    رئيسة إستونيا ستلتقي العسكريين الإستونيين في لبنان
    يذكر أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان تتمركز في القسم الجنوبي من البلاد، والذي يطلق عليه أيضاً "الخط الأزرق"، وفقا لقرار 1701 لمجلس الأمن الدولي الذي فرض هدنة بين لبنان وإسرائيل، بعد الحرب التي دارت هناك في عام 2006. ويقوم العسكريون الإستونيون بالتعاون مع الجيش اللبناني بمراقبة الأوضاع في منطقة الحدود اللبنانية — الإسرائيلية. وقرر مجلس الأمن الدولي في آب/ أغسطس عام 2016 وبطلب من الجانب اللبناني، تمديد فترة سريان هذه الهدنة لمدة سنة أخرى، أي حتى يوم 31 آب/ أغسطس عام 2017. وتضم القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان نحو 11 ألف عسكري وأكثر من 800 متخصص مدني من 41 بلداً.

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حفظ السلام, قوات حفظ السلام, قوات حفظ السلام, لبنان
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