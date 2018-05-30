العراق... الجبوري يبحث تشكيل الحكومة المقبلة مع نائب الرئيس

وقال مكتب رئيس البرلمان، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات السياسية في البلاد، وجهود القوى السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة، كما تم بحث إجراءات البرلمان الأخيرة بشأن تصويب العملية الانتخابية.
وقال رئيس البرلمان إنه يسعى إلى ضمان أصوات الناخبين حفاظا على المصلحة العليا للبلاد.
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو الجاري، وتصدر تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات وحصل على نحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، في المرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا.
وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في المرتبة الثالثة بفوزه بنحو 42 مقعدا، فيما حصل تيار "الحكمة" الوطني الذي يتزعمه رجل الدين البارز عمار الحكيم على نحو 20 مقعدا فقط.
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