الملك عبد الله ومايك بومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، تم خلاله بحث الوضع الإقليمي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا في الآونة الأخيرة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin الخارجية الروسية: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثي حول سوريا

عمان — سبوتنيك . ووفقا للحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر" فإن الملك عبد الله الثاني ، تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، تم خلاله تناول التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية.

وتحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد 27 مايو، أن الأردن قام بدورالوساطة بين إسرائيل وإيران، حول الأزمة السورية.

وجرت المباحثات الإسرائيلية الإيرانية حول سوريا، حسب الصحيفة المذكورة، نهاية الأسبوع الماضي، في الأردن، وأدار الوسيط الأردني النقاشات بين الطرفين، مؤكدا أن المباحثات الثنائية ناقشت الحرب الدائرة في الأراضي السورية بوجه عام، وخاصة في مدينتي، درعا والقنيطرة.