إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

القدس — سبوتنيك. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.
والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء هي "أرئيل، معالية أدوميم، ومعالية افرايم، وكريات اربع، وألفي مناشيه، أفني حيفتس، حيننيت، حلميش، طلمون، نافيه دنييل، كفار عتسيون، تانا عومريم".
ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبره عقبة كأداء أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فوراً.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قراراً يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية.
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