ترامب شتمك فما هو اللقب الذي تطلقه عليه؟... الرئيس بشار الأسد يجيب

أجاب الرئيس السوري بشار الأسد عن سؤال بشأن رد فعله حول نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بـ"الأسد الحيوان".

وجاء رد الرئيس بشار الأسد: "هذه ليست لغتي ولذلك لا أستطيع استعمال لغة مماثلة. هذه لغته وهي تمثله. لدينا قول معروف وهو أن الكلام صفة المتكلم، وهو بهذا الحديث يتحدث عن نفسه".

وأضاف "في كل الأحوال هذا الكلام لم يحدث أي تأثير في نفسي. الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو حديث الأشخاص الذين تثق بهم. الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون".

وأتم بشار الأسد خلال حواره مع قناة "آر تي" والمنتظر عرضه بالكامل خلال الفترة المقبلة "شخص مثل ترامب لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد حمل روسيا وإيران مسؤولية دعم الرئيس السوري بشار الأسد، واصفا إياه ب"الحيوان"، كما توعده بدفع "ثمن باهظ".

وأتى ذلك عقب هجوم كيميائي مزعوم على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات، وفق الدفاع المدني.