على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء

كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، الأربعاء 30 مايو/ أيار، أن البلاد تدرس منح الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام.

تأتي هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة من جانب دولتي الإمارات وقطر.

وقالت الوكالة إن

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وجَّه إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأضافت أن ذلك يأتي "في إطار متابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكل ما شأنه مواصلة تحفيز المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة اقتصادية عالمية".

© Sputnik . قطر تصدر قانونا جديدا بشأن المقيمين الأجانب

يذكر أن المواطنين الأجانب، في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، يحصلون على تأشيرات إقامة قصيرة المدة، لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أصحاب العمل.

ويهدف مشروع قانون قطري جرت الموافقة عليه في أغسطس/ آب إلى منح بعض الأجانب تأشيرات إقامة دائمة، كما وافقت دولة الإمارات هذا الشهر على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين، بحسب "رويترز".

وتسعى الدول الخليجية لجذب استثمارات في أسواق العقارات التي شهدت تراجعا منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط مما اضطر الحكومات لتطبيق إجراءات تقشفية.