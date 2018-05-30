على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نشطاء حركة المقاطعة الاقتصادية وفرض العقوبات ووقف الاستثمارات الدولية على إسرائيل، المعروفة باسم "BDS"، هاجموا وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مدينة تورنتو الكندية، على خلفية هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف فلسطينية في قطاع غزة، منذ أمس الثلاثاء، وسقوط المئات من الجرحى والمصابين.
وذكرت الصحيفة العبرية أن وزير الاقتصاد والتاجرة الإسرائيلي وقع مع نظيره الكندي، فرنسوا فيليب، اتفاقات تجارية واقتصادية، خاصة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مع الإشارة إلى أن الوزير كوهين اصطحب معه ممثلين عن الخارجية والقضاء والتجارة الإسرائيليين، لاستكمال إجراءات إتمام الاتفاقات المشتركة بين الطرفين، الإسرائيلي والكندي.
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