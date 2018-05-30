على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا

هاجم نشطاء حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي في كندا، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة، منذ الأمس الثلاثاء.

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نشطاء حركة المقاطعة الاقتصادية وفرض العقوبات ووقف الاستثمارات الدولية على إسرائيل، المعروفة باسم "BDS"، هاجموا وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مدينة تورنتو الكندية، على خلفية هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف فلسطينية في قطاع غزة، منذ أمس الثلاثاء، وسقوط المئات من الجرحى والمصابين.

© REUTERS / CORINNA KERN مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية

واتهم نشطاء الحركة الدولية الوزير الإسرائيلي بـ"الإرهاب"، وبأن أيادي الإسرائيليين ملطخة بدماء الفلسطينيين، مما دفع بدوره الوزير كوهين إلى الرد، بصوت عالٍ، على نشطاء الحركة، جزء كبير منهم من الكنديين، مدعيا بأن الفلسطينيين يطلقون القذائف والراجمات بشكل عشوائي، لا فرق بين رياض الأطفال والمستشفيات في مناطق غلاف غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزير الاقتصاد والتاجرة الإسرائيلي وقع مع نظيره الكندي، فرنسوا فيليب، اتفاقات تجارية واقتصادية، خاصة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مع الإشارة إلى أن الوزير كوهين اصطحب معه ممثلين عن الخارجية والقضاء والتجارة الإسرائيليين، لاستكمال إجراءات إتمام الاتفاقات المشتركة بين الطرفين، الإسرائيلي والكندي.