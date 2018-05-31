اليمن... قتلى وجرحى بغارات للتحالف في الحديدة

قُتل وجرح العديد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، بغارات لطيران التحالف على معسكر ومواقع لهم في محافظة الحديدة غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني: "إن طيران التحالف، شن 4 غارات على مزرعة اتخذها الحوثيون معسكرا لهم في منطقة القرشية السفلى شمال مديرية زبيد، بعد يوم من نقل تعزيزات ومعدات عسكرية إليها".

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... الحكومة تعتزم تشغيل مطار الحديدة فور السيطرة عليه

وأشار إلى "مقتل وإصابة العديد من الحوثيين جراء الغارات وإعطاب عدد من الأطقم والمعدات العسكرية"، مضيفا "أن طيران التحالف استهدف مواقع في ساحل منطقة الطايف بمديرية الدريهمي، ومواقع أخرى شرق المديرية".

في الأثناء، نفذ مسلحو جماعة أنصار الله كمائن للقوات الحكومية في محافظة الحديدة".

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك" "ان مسلحي أنصار الله أعطبوا خلال كمائن بعبوات ناسفة واستهداف بصواريخ موجه 4 آليات ومدرعتين في مناطق متفرقة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

في الأثناء، قال مصدر عسكري في المقاومة الوطنية التي تضم تشكيلات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وحراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح، أن القوات واصلت تمشيط مناطق ومزارع في مديريتي بيت الفقية والتحيتا وأطراف منطقة الطايف في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وعثرت على 6 صواريخ يعتقد أنها بحرية مضادة للسفن".