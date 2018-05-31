مصرع شرطي سعودي إثر طعنه في الطائف

لقي رجل مرور سعودي مصرعه، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، إثر قيام مسلحان بطعنه في مدينة الطائف غربي المملكة، وذلك قبل أن يتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة‭ ‬ منطقة الهجوم.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تواصل التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي أودى بحياة الشرطي.

© REUTERS / Charles Platiau صحيفة: هامش المعارضة الصغير في السعودية يختفي بسرعة

وتشير المعلومات إلى قيام المسلحين بسرقة سلاح رجل المرور، ثم هروبهما بدوريته الرسمية، فيما تمكنت الجهات المختصة من العثور على الدورية في وقت سريع، بعد أن تركها الجانيان، ودخلا مركز الحرس الوطني بشارع الستين بالمحافظة، وتبادلا إطلاق النار مع رجال الأمن، وأُصيب أحدهما وضُبط، فيما لاذ الآخر بالفرار.

وأفادت الصحيفة بأن رجل المرور كان يباشر مهام عمله بالقرب من مول قلب الطائف، فحضر شخصان، اعتديا عليه بالطعن، وكان رجل المرور قد تم نقله للمستشفى، وتوفي متأثرا بإصابته، فيما أسفرتتبادل إطلاق النار مع الجناة إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن، وما زالت الجهود الأمنية تتواصل للبحث عن الهارب.