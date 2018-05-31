اليمن... مقتل وإصابة 12 من "أنصار الله" بغارات للتحالف غرب تعز

قتل وجرح نحو 12 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، في غارات لطيران التحالف على مواقع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية التي تبثُ من الرياض وعدن، "أن طيران التحالف شن غارات على منطقة الحجار في العبدلة ومنطقة المنبر ومنطقتي الهياكل والمهاجم في مديرية مقبنة، وجيوب الميلشيا في أطراف جبل العويد غرب تعز، ما أسفر عن سقوط أكثر من 12 من ميلشيا الحوثي بين قتيل وجريح، وتدمير مدفع هاون".

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وكانت القوات الحكومية سيطرت، أمس الأربعاء، على التبة الحمراء ومدرسة في منطقة البرح بمديرية مقبنة، عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله، خلفت قتلى وجرحى.

في سياق متصل، قُتل وجرح العديد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الأربعاء 30 مايو/أيار، بغارات لطيران التحالف على معسكر ومواقع لهم في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني: "إن طيران التحالف، شن 4 غارات على مزرعة اتخذها الحوثيون معسكرا لهم في منطقة القرشية السفلى شمال مديرية زبيد، بعد يوم من نقل تعزيزات ومعدات عسكرية إليها".