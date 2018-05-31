الأمم المتحدة: قتال غير مسبوق في مدينة درنة الليبية

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.

وأضاف المكتب، في تقرير، اليوم الخميس، 31 ميو/أيار: "أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التي يحاصرها الجيش الوطني الليبي منذ يوليو/ تموز 2017"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

© Sputnik . Mahmoud Turkia الجيش الليبي يعلن سيطرته على مواقع جديدة في درنة

وكانت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي شرقي البلاد، أعلنت الاثنين الماضي، أن القوات المسلحة العربية الليبية أحرزت تقدما كبير على مختلف المحاور القتالية بمدينة درنة الليبية. وأضافت شعبة الإعلام أن غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار حذرت أهالي وسكان مدينة درنة الاقتراب من مواقع الاشتباكات.

وأعلن المشير خليفة حفتر، خلال كلمة وجهها إلى أهالي مدينة درنة، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، أن ساعة الإعلان عن تحرير مدينة درنة قد اقتربت، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية أصرت على فصل مدينة درنة عن جسد الوطن الواحد.