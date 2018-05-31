لحظة اقتحام أحد مقرات الحرس الوطني في السعودية ومقتل شرطي (فيديو)

وقال موقع الصحيفة السعودية، اليوم الخميس، 31 مايو/أيار، إن رجل الأمن عبد الله مشاري القريشي، كان يؤدي عمله في إدارة حركة المرور في شارع الجيش بمحافظة الطائف، وأثناء ذلك طعنه شخص مجهول، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وكان رجل مرور سعودي لقي مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم، إثر قيام مسلحان بطعنه في مدينة الطائف غربي المملكة، وذلك قبل أن يتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة منطقة الهجوم.
اقتحام احد مقرات الحرس الوطني في مدينة الطائف قرب مكة غربي #السعودية. pic.twitter.com/zvqgyuKbHp— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) May 30, 2018
— نورهA (@axa_3333) May 30, 2018
إستشهاد العريف: عبدالله السبيعي من مرور الطائف وإصابة أربعة من رجال الأمن على يد مجموعة من الإرهابيين الذين تحصنوا بفرع وزارة الحرس الوطني بشهار الطائف ولا تزال الجهات الامنية تطوق الموقع بالكامل وتبادل لاطلاق النار
اللهم احفظ بلادنا من الجاهلين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/1W3l6z20Mv
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