لحظة اقتحام أحد مقرات الحرس الوطني في السعودية ومقتل شرطي (فيديو)

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، تفاصيل حادثة محافظة الطائف غربي المملكة العربية السعودية، مؤكدة مقتل شرطي سعودي بعد طعنه من قبل شخصين مجهولين.

وقال موقع الصحيفة السعودية، اليوم الخميس، 31 مايو/أيار، إن رجل الأمن عبد الله مشاري القريشي، كان يؤدي عمله في إدارة حركة المرور في شارع الجيش بمحافظة الطائف، وأثناء ذلك طعنه شخص مجهول، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

© AFP 2018 / Khaled FAZAA مصرع شرطي سعودي إثر طعنه في الطائف

وأضاف الموقع، أن منفذي الاعتداء شخصان، استوليا على سيارة الشرطي وسلاحه قبل دخول الموقع العسكري، وقد أصيب أحدهما بجروح إثر تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن السعوديين قبل اعتقاله، فيما تمكن الآخر من الفرار.

وكان رجل مرور سعودي لقي مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم، إثر قيام مسلحان بطعنه في مدينة الطائف غربي المملكة، وذلك قبل أن يتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة‭ ‬منطقة الهجوم.

اقتحام احد مقرات الحرس الوطني في مدينة الطائف قرب مكة غربي #السعودية. pic.twitter.com/zvqgyuKbHp — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) May 30, 2018