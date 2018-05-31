"أنصار الله" تسقط طائرة دون طيار للتحالف

أسقط مسلحو جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، طائرة استطلاع للتحالف العربي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدفاعات الجوية لأنصار الله أسقطت طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للتحالف، خلال تحليقها أثناء معارك بين مسلحي الجماعة وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وأضاف المصدر "أن المعارك انتهت بانكسار زحف القوات المهاجمة من قوات هادي باتجاه المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية، عقب تكبيدها قتلى وجرحى".

وتأتي المواجهات عقب ساعات من مقتل وإصابة 15 جنديا من قوات الرئيس هادي خلال محاولتي تقدم باتجاه منفذ علب الحدودي.

في الأثناء، أكد المصدر العسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء، "أن مسلحي أنصار الله أحبطوا زحفا لقوات هادي قبالة جبل دخان في قطاع جيزان"، مشيرا إلى "مقتل وإصابة 8 خلال المواجهات التي استمرت لساعات بين الطرفين، حاولت خلالها قوات هادي استعادة مواقع سيطر عليها مسلحو أنصار الله مطلع مايو الجاري".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض إلى هجمات يشنها مسلحو أنصار الله تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.