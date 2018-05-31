بعد ظهور ولي العهد... أول زعيم عربي يلتقي ابن سلمان

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة مساء أمس الأربعاء، أول زعيم عربي، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى في جدة مساء أمس الأربعاء، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وقالت: "جرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق".

© REUTERS / Faisal Al Nasser أول ظهور بالفيديو لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار

حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، فيما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأستاذ مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ظهر في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات مصورة من اجتماع أمراء المناطق مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الثلاثاء الماضي، بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين.