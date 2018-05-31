تسجيل
14:41 31 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مخيم اليرموك بعد تحريره من إرهابيي تنظيم داعش، سوريا

    سياسي: الأداء الروسي ساهم في الانتصارات المتوالية للجيش السوري

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال الأمين العام لاتحاد القوى السوري، فجر زيدان، إن مطالبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجميع التشكيلات الأجنبية بمغادرة منطقة خفض التصعيد بجنوب غربي سوريا، تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه من بسط النفوذ السوري هناك.

    وأضاف السياسي السوري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس 31 مايو/ أيار، أن "روسيا تمكنت من رعاية والتوصل لاتفاق مع الجميع، سواء تركيا أو الأردن أو إسرائيل، لترك منطقة خفض التصعيد تحت النفوذ السوري، بعدما تم إقرار دخول قوات الجيش العربي السوري إلى المناطق الحدودية والسيطرة عليها.

    مخيم اليرموك بعد التحرير، جنوب دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    لافروف يدعو جميع التشكيلات الأجنبية إلى مغادرة جنوب غربي سوريا
    ولفت إلى أن هناك حاجة خلال الفترة المقبلة إلى رعاية أكثر شمولا في آستانا، لضمان سريان خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في مناطق أكثر، بعدما أثبتت روسيا أنها قادرة على تحقيق هذا الأمر، والتوصل إلى ضمان حقيقي لحقن الدماء، خاصة أن هذه الخطوة مكنت الجيش العربي السوري من مواصلة انتصاراته ضد الدواعش وغيرهم.

    وتابع "الأداء الروسي في سوريا، أثبت أن الرئيس بشار الأسد كان لديه بعد نظر في اختيار الحلفاء الحقيقيين الجديرين بالوجود في بلادنا، فنحن – السوريين — نرى أن روسيا قدمت كل ما يمكن أن يصل بسوريا  لبر الأمان، سواء الدعم العسكري في مواجهة الإرهابيين، أو الدعم السياسي والدبلوماسي للتوصل لحل شامل للأزمة السورية".

    وأوضح الأمين العام لاتحاد القوى السورية، أن "الرئيس الأسد، خلال حواره مع قناة آر تي أكد حاجة بلاده إلى روسيا، وأشار إلى أن البلاد كادت أن تشهد صراعا بين روسيا وأمريكا، لولا الحكمة الروسية التي مكنت الجميع من تفادي هذا الصراع، وهذا – في رأيي – تقدير كبير من القيادة السورية، للأداء الروسي الذي كان سببا في انتصارات كثيرة تحققت مؤخرا".

    وعن المطالبة الروسية للتشكيلات الأجنبية بالمغادرة، قال زيدان إن من حق سوريا أن تبسط نفوذها على المناطق المحررة من أراضيها، وأن تسيطر بالكامل على مناطق خفض التصعيد، فلا يعقل نزع سلاح منطقة ما وتفريغها من الإرهاب، ثم تركها دون بسط سيطرة الدولة، لأنها في هذه الحالة لن تكون منطقة خفض تصعيد، بل ستتحول لمنطقة محتلة من أطراف أخرى.

    وأشار إلى أن هناك من ينتظرون خروج الجيش العربي السوري من المشهد ليحلوا محله، بهدف إلغاء الوجود الرسمي للدولة السوري، وبالتالي تقديم أنفسهم كبدائل، وهؤلاء يخضعون بشكل مباشر للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمهم، ولإسرائيل التي تقدم لهم كل ما يحتاجونه من أجل إلغاء الوجود السوري بالقرب من حدودها.

    وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب جميع التشكيلات الأجنبية بضرورة مغادرة منطفة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، قائلا، أمس الأربعاء "لدينا اتفاقات معروفة جيدا حول خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وإسرائيل على علم بها، وتعتبر أن منطقة خفض التصعيد يجب أن تعزز الاستقرار، ويجب سحب جميع القوات غير السورية من هذه المنطقة

    انظر أيضا:

    لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد
    بالفيديو...مقاهي في سوريا بأسماء محبة للحليفة روسيا تستقطب المزيد من الزبائن
    الجيش الإسرائيلي: أبلغنا روسيا قبل الغارات على سوريا
    بروجردي: روسيا لها دور كبير وبارز في كسر الإرهاب الدولي في سوريا
    لافروف: الضربة الأمريكية على سوريا عقدت جهود روسيا لتسوية الأزمة السورية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مناطق خفض التصعيد في سوريا, مناطق خفض التصعيد, العلاقات الروسية السورية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأزمة السورية, الحرب في سوريا, اجتماع حول سوريا, الحكومة السورية, الجيش السوري, وزارة الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, تركيا, إسرائيل, الأردن, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أمير بروني، الأمير عبد المتين بلقيه، ماليزيا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    لا يزالون غير متزوجين...8 أمراء من مختلف البلدان
    دفاع السعوديات من التحرش
    أفضل نظام لحماية السعوديات من التحرش
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك