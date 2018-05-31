"أنصار الله" تضبط عناصر تجسس خطيرة لصالح التحالف

قالت وكالة "الصحافة اليمنية"، المحسوبة على جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة تمكنت من ضبط عناصر تجسس خطيرة لصالح التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في عدد من المحافظات.

وأوضح مصدر أمني للوكالة إن الأجهزة ضبطت أربعة من العناصر المتهمين بالتجسس لصالح التحالف، خلال ثلاث عمليات أمنية منفصلة في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وتعز.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... قتلى وجرحى بغارات للتحالف في الحديدة

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء وبعد رصد ومتابعة أحد مرتزقة العدوان أثناء قدومه من محافظة عمران متجها إلى معسكرات العدوان في مأرب للقتال مع مسلحي التحالف، بعد تواصله وتنسيقه معهم في مأرب".

وأشار المصدر إلى "ضبط اثنين من المطلوبين أمنيا، بأمانة العاصمة بعد رصد ومتابعة أمنية ناجحة، كشفت عن تواصلهم وتنسيقهم وتآمرهم مع العدو".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز ضبطت أحد المطلوبين في قضايا جسيمة بإحدى النقاط الأمنية أثناء محاولته الهروب إلى عدن".

واستقدمت القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات تعزيزات إلى مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية في غرب اليمن، تمهيدا لمحاصرتها ومحاولة إجبار الحوثيين على تسليمها "حتى بدون قتال"، في وقت أدت معارك جديدة في مناطق قريبة إلى سقوط عشرات القتلى، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة مساء الاثنين وصول القوات الموالية للحكومة الى منطقة تبعد 20 كلم عن جنوب الحديدة إثر معارك ضارية خاضتها مع "أنصار الله" على ساحل البحر الأحمر.