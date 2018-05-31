بعد لقاء ولي العهد... الرئيس اليمني يلتقي الملك سلمان

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة جدة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، تطورات الأوضاع في اليمن، عقب ساعات من لقاءه ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "أقام الملك سلمان مأدبة سحور على شرف الرئيس اليمني بحضور عدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى".

© AP Photo / Cliff Owen بعد ظهور ولي العهد... أول زعيم عربي يلتقي ابن سلمان (فيديو)

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تفاصيل اجتماع القمة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية الممتازة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز جوانب التنسيق الأخوي المميز والمشترك بين اليمن والمملكة العربية السعودية".

وأكد الملك السعودي، حسب الوكالة، موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، مشيرا إلى "عمق العلاقات الأخوية المتينة والعربية الأصيلة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وذكرت "واس"، أن الاجتماع بين هادي وولي العهد السعودي، تركز على بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، فضلا عن استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية لليمنيين.

وثمن هادي، أثناء الاجتماع، مواقف السعودية الداعمة لليمن، مشيدا بقيادة الرياض للتحالف العربي "في وجه قوى تمرد وانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية"، متعهدا بأن ذلك "سيظل محط تقدير واهتمام كافة أبناء شعبنا اليمني وأجياله المتعاقبة"، حسب تعبيره.

من جانبه، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى متانة العلاقات بين الدولتين، مشددا على أن التحالف العربي مستمر في تحقيق كامل أهدافه "لمصلحة أمن واستقرار اليمن وسلام المنطقة".