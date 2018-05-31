بعد لقاء ولي العهد... الرئيس اليمني يلتقي الملك سلمان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "أقام الملك سلمان مأدبة سحور على شرف الرئيس اليمني بحضور عدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى".
وأكد الملك السعودي، حسب الوكالة، موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، مشيرا إلى "عمق العلاقات الأخوية المتينة والعربية الأصيلة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الرئيس اليمني.https://t.co/yLOZDwUWrG#واس pic.twitter.com/Hsya7Ojibm— واس (@spagov) May 29, 2018
وذكرت "واس"، أن الاجتماع بين هادي وولي العهد السعودي، تركز على بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، فضلا عن استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية لليمنيين.
وثمن هادي، أثناء الاجتماع، مواقف السعودية الداعمة لليمن، مشيدا بقيادة الرياض للتحالف العربي "في وجه قوى تمرد وانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية"، متعهدا بأن ذلك "سيظل محط تقدير واهتمام كافة أبناء شعبنا اليمني وأجياله المتعاقبة"، حسب تعبيره.
من جانبه، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى متانة العلاقات بين الدولتين، مشددا على أن التحالف العربي مستمر في تحقيق كامل أهدافه "لمصلحة أمن واستقرار اليمن وسلام المنطقة".
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس اليمني #هادي يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.#واس pic.twitter.com/igvkF9bmAR— واس (@spagov) May 30, 2018
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