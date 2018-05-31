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    وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في القمة الخليجية، الكويت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    ماذا حدث بين وزيري خارجية السودان والسعودية على مأدبة إفطار الأربعاء

    © REUTERS / Assad Hani
    العالم العربي
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    وصل وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إلى المملكة العربية السعودية، واستقبله السفير السوداني في الرياض، عبد الباسط بدوي السنوسي.

    والتقى الوزير السوداني بنظيره السعودي عادل الجبير، على مأدبة إفطار سعودية يوم أمس الأربعاء 30 مايو/ أيار، حضرها أعضاء من السفارة السودانية في السعودية.

    الخرطوم، السودان
    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
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    وعقدت جلسة مباحثات بين الطرفين، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين الدولتين وكيفية تعزيزها بكافة المجالات، حسب وكالة الأنباء السودانية.

    ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

    ومؤخرا تزايدت المطالبات بسحب الجنود السودانيين من اليمن، يقابله تأكيد من مسؤوليين حكومين على استمرار مشاركة الجيش السوداني في الحرب هناك.

    وكان وزير الدولة في وزارة الدفاع السودانية علي محمد سالم قال، أمام برلمان بلاده، إن حكومته تعكف هذه الأيام على دراسة لتقييم مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، للخروج بسلبيات وإيجابيات هذه المشاركة وبعدها ليتم التقرير بشأنها قريبا"، فيما أصدرت كتلة "التغيير" في البرلمان السوداني، بيانا صحفيا، طالبت فيه، بسحب القوات السودانية المشاركة مع "التحالف العربي بقيادة السعودية"، ضد حربها مع جماعة "أنصار الله" في اليمن.

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