مفاجأة... الكويت تستبعد قطر من اجتماع خليجي مرتقب

تعقد الكويت اجتماعا، يوم السبت المقبل 2 يونيو/ حزيران، يضم عددا من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات، دون حضور قطر.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يعقد وزراء النفط والطاقة في ثلاث دول خليجية أعضاء في منظمة "أوبك" السبت المقبل، اجتماعا للتشاور حول أمور تتعلق بسوق النفط، دون مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن "الاجتماع الذي من المقرر أن تستضيفه الكويت ، سيشارك فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، مع إمكانية انضمام وزير النفط العماني محمد الرمحي".

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع، يأتي قبل وقت قصير من محادثات سيجريها وزراء منظمة أوبك، حيث "يهدف الاجتماع لتوحيد الموقف الخليجي قبل اجتماع أوبك، كما أنه يأتي أيضا بعد نحو أسبوع من لقاء الجانبين السعودي والروسي، الذي أعلن خلاله عن سياسة جديدة لرفع حجم الإنتاج للدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"".

ولفتت "بلومبرغ"، إلى أن الكويت والإمارات ستكونان الأكثر استفادة بعد السعودية وروسيا من رفع سقف الإنتاج المتفق عليه، نظراً إلى أن لديهما طاقة احتياطية كافية.