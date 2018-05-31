انفجار في أريحا جنوب إدلب يوقع 5 قتلى... والفلتان الأمني مستمر

قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن انفجارا ضخماً هز حي الميدان في مدينة أريحا جنوب إدلب، وأدى لانهيار بناء بكامله.

سبوتنيك. وأسفر الانفجار عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى معظمهم أطفال ونساء.

© Sputnik . Iliya Pitalev انفجار ليلي مزدوج يستهدف مقرا لـ "جبهة النصرة" في إدلب

وأكدت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) أن سبب الانفجار يعود إلى اندلاع حريق في مصنع للعبوات الناسفة يتخذ من قبو البناء المدمّر مقرا له، تلاه انفجار المعمل.

وأشارت المصادر إلى أن المصنع يعود لخلايا نائمة من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وروجت صفحات موالية لتنظيم "جبهة النصرة" أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة في محاولة لترحيل التهمة إلى خلايا "داعش" النائمة.

ورأت مصادر "سبوتنيك" أن اتهام خلايا نائمة بات أمرا متوقعا عن كل حادثة قتل أو اغتيال أو تفجير في مناطق سيطرة "النصرة"، بما يعفيها من المسؤولية الأمنية عن حياة السكان، وفي حالة انفجار مصنع العبوات هذا، وقبله انفجار عبوات في في مدينة الدانا قبل يومين، فإن اتهام تلك الخلايا يأتي بمثابة تبرؤ من إقامة مصانع المتفجيرات والقذائف ومستودعات الأسلحة في المناطق الآهلة بالسكان.

وأشارت المصادر المقربة من "النصرة" أن مسلحا من بين القتلى ينتمي لـ"داعش".

وقبل يومين، أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة الدانا إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي "هيئة تحرير الشام" بواجهتها الحالية "جبهة النصرة".

وتشهد محافظة إدلب سلسلة من عمليات الاغتيالات والانفجارات التي تستهدف بمعظمها كوادر تابعة لمسلحي "الجبهة"، ما دفع الجهاز الأمني التابع لها إلى فرض حظر تجول مسائي بعدد من قرى وبلدات محافظة إدلب بالإضافة لحملات مداهمة بحثا عن ما سموه خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" مسؤولة عن هذة الاغتيالات والتفجيرات وسط غضب شعبي عارم من تردي الأوضاع الأمنية ووصولها لحد الفلتان.

وينضوي في صفوف "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) مسلحون أجانب (أويغور- وأوزبك — وشيشان) وآخرون من جنسيات عدة، ويسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب.