"أنصار الله" يسقطون مروحية أباتشي سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "إن الدفاعات الجوية لمسلحي "أنصار الله" أسقطت مروحية أباتشي للجيش السعودي خلال تحليقها في سماء موقع جحفان بجيزان".

وأكد المصدر "مصرع طاقم مروحية الأباتشي".

وفي السياق، أشار المصدر إلى مقتل 7 جنود سعوديين ويمنيين بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" شمال وجنوب وادي المعاين في جيزان"، مضيفا "أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات الرئيس هادي في معسكر أبو المض وشمال موقع المبخرة الشمالية بجيزان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

