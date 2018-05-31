العاهل الأردني إلى ألبانيا لمتابعة الجهود في محاربة الإرهاب

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، أن العاهل الأردني سيبدأ زيارة عمل للعاصمة الألبانية تيرانا الأسبوع المقبل، ويعد هذا اللقاء جزءا من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فإن "الملك عبد الله الثاني، يبدأ الأسبوع القادم زيارة عمل إلى العاصمة الألبانية تيرانا للمشاركة في لقاء دولي يعد جزءا من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: يجب توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله

ويناقش هذا الاجتماع، حسب النشرة التي أشارت إلى أنه "يعقد لأول مرة خارج الأردن"، التحديات الأمنية في منطقة غرب البلقان، ويشارك به "مسؤولون أمنيون وسياسيون من دول عديدة"، إضافة إلى "مسؤولين من منطقة البلقان وشركاء دوليين والاتحاد الأوروبي".

كما سيشارك العاهل الأردني ورئيس الوزراء الألباني في تيرانا في جانب من أعمال مؤتمر حول مكافحة التطرف تنظمه الحكومتان الألبانية والهولندية، بحضور رؤساء حكومات كوسوفو، ومقدونيا، وبلغاريا، إضافة إلى 200 شخصية من القيادات السياسية والأمنية والدينية وأكاديميين.

ويشار إلى أن "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها العاهل الأردني في عام 2015، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.